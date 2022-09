Muchomorów nie trzeba omijać szerokim łukiem. Leśnicy tłumaczą, dlaczego

Muchomor czerwony

Muchomor czerwony to gatunek grzyba z rodziny muchomorowatych. We wszystkich atlasach grzybów opisywany jest jako trujący, ponieważ zawiera substancje takie jak kwas ibotenowy, muscymol oraz muskaryna. Jednak - ze względu na charakterystyczny wygląd - do przypadkowych zatruć dochodzi rzadko, najczęściej u dzieci.