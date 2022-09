Grzybiarze rozpoczęli sezon. O tych zasadach trzeba pamiętać

Pierwsza i najważniejsza zasada dotyczy zbierania tylko tych grzybów, co do których jesteśmy absolutnie pewni, że są jadalne. Jeśli mamy jakiekolwiek wątpliwości, to najlepiej rozwijając je odświeżając swoją wiedzę np. za pomocą atlasów. Co roku, w czasie sezonu, słyszy się o tragediach spowodowanych zatruciem niejadalnymi grzybami. Po drugie nie należy rozpoznawać trujących grzybów po smaku. Przekonanie, że każdy niejadalny grzyb ma gorzki smak to mit, który trzeba obalić raz na zawsze.