Muzea bursztynu w Polsce. Ogromne kawałki jantaru i niepowtarzalne inkluzje

Choć z Krakowa daleko nad morze, to i w stolicy Małopolski znajdziemy muzeum bursztynu. Można je zwiedzać codzienne za darmo od godz. 10:00 do godz. 20:00.

Co ciekawe, w pobliskim laboratorium bursztynu można sprawdzić przy pomocy spektrometru, czy nasz kawałek złota Bałtyku jest prawdziwy. Jeśli wynik badania będzie pomyślny, właściciel skarbu otrzyma specjalny certyfikat. Chętni mogą również zajść do bursztynowej galerii i kupić piękną biżuterię.

Z Krakowa wracamy na wybrzeże, a konkretnie do zachodniopomorskiego Jarosławca. Tam także działa muzeum bursztynu przyciągające licznych wczasowiczów. Można wejść do symbolicznego, starego lasu, zejść do kopalni bursztynu oraz obejrzeć niezwykłe inkluzje. Nie zabraknie też wskazówek, jak odróżnić prawdziwy bursztyn od podróbek oraz ciekawych historii o jego powstaniu.

Muzeum Bursztynu w Stegnie można zwiedzać od maja do 20 czerwca i we wrześniu od godz. 11:00 do godz. 17:00, a od 20 czerwca do końca sierpnia od godz. 10:00 do godz. 19:00. Bilet normalny kosztuje 8 zł, a ulgowy dla dzieci i młodzieży do 18. roku życia 6 zł. Chętni mogą też zaopatrzyć się w bursztynowe ozdoby – naszyjniki, bransoletki, kolczyki i wiele innych.