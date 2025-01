Tłumy to mało powiedziane. "Już na peronie straciłam nadzieje"

Niezmiernie korzystny układ dni w kalendarzy przyczynił się do licznych wyjazdów Polaków. Wielu zdecydowało się w tym czasie wybrać w górskie regiony już w czasie świąt Bożego Narodzenia. 1 stycznia, w tym roku środa, standardowo była dniem ustawowo wolnym, a dodatkowo po weekendzie wypada kolejne święto - Trzech Króli. Dzięki temu wystarczyło wziąć cztery dni urlopu, żeby cieszyć się 10 dniami wypoczynku - od soboty do poniedziałku włącznie .

ZW kierunku Szklarskiej poręby udała się także nasza dziennikarka. Przeżyła spore zaskoczenie, kiedy zobaczyła, co działo się na peronie we Wrocławiu. Przed przyjazdem pociągu Kolei Dolnośląskich, które jedzie do Szklarskiej Poręby m.in. przez Smolec i Jelenią Górę, kilka minut po godzinie 13., zapanował tam istny armagedon.