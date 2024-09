To jeszcze nie koniec. "Do mieszkańców Budapesztu nie dociera, co się dzieje"

Niż genueński Boris nie odpuszcza. Polska, Czechy czy Austria szacują straty po tym, co już się wydarzyło i mobilizują siły na to, co jeszcze nadejdzie. Węgry może czekać rekordowa powódź. "Do mieszkańców Budapesztu chyba nie dociera, co się dzieje" - komentują Polacy, mieszkający w stolicy Węgier.