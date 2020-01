Muzeum Selfie. Tu "sweet fotki" nabierają nowego znaczenia

Nowo otwarte "The Selfie Kingdom" to prawdziwa gratka do miłośników fotografii w każdym wieku. Muzeum, zlokalizowane w pobliżu Dubai Expo 2020, ma zachęcać do tworzenia i promowania kreatywnej sztuki cyfrowej.

Muzeum jest otwarte codziennie, a bilet wstępu wynosi ok. 50 zł (The Selfie Kingdom)

Placówka składa się z 15 sal, w których można zrobić oryginalne zdjęcia. Każda z nich ma swój niepowtarzalny wystrój: odpowiednio dobrane tło, rekwizyty oraz oświetlenie.

Sale będą przebudowywane co kilka miesięcy, aby cały czas dostarczać zwiedzającym nowych fotograficznych inspiracji. Oprócz interaktywnych pomieszczeń do robienia selfie, w muzeum znajdziemy również artystyczne wystawy i instalacje. Jest także możliwość wynajęcia przestrzeni w celu zorganizowania prywatnej imprezy.

"The Selfie Kingdom odzwierciedla ducha ZEA" - podkreśla Rania Naffa, założycielka muzeum i obecny Dyrektor ds. Szczęścia. "TSK dostarcza interaktywnej i przyjaznej przestrzeni, w której promowana jest sztuka oraz kreatywność. Jest to miejsce, w którym nasi goście mogą się swobodnie wyrażać i dobrze bawić" - zapewnia Naffa.

Muzeum jest otwarte codziennie od godz. 11:00 do 20:00. Godzinny bilet dla osoby powyżej 12 r.ż. wynosi 55 dirhamów (ok. 57 zł), dziecka w wieku od 3 do 12 lat 45 dirhamów (47 zł), natomiast bilet rodzinny to koszt rzędu 160 dirhamów (166 zł).

Pierwsze na świecie Muzem Selfie (Museum of Selfies) powstało w Hollywood w Los Angeles. Kolejne tego typu placówki otworzono m.in. w Las Vegas, Denver, Londynie czy Kuala Lumpur. Koszt wejścia wynosi średnio 100 zł .