Muzeum w Austin. Znajdziesz tam najdziwniejsze rzeczy na świecie

W amerykańskim Austin znajduje się miejsce, które z pewnością przypadnie do gustu wszystkim dziwakom. Mowa o Muzeum Dziwnych Rzeczy. Turyści zobaczyć tam mogą m.in. najbardziej agresywnego King Konga na świecie i kupić (oczywiście dziwne) pułapki na muchy.

Dwugłowe kurczaki, "Wielka Stopa" i najbardziej agresywny King Kong na świecie, to tylko niektóre z eksponatów nietypowego muzeum. Mowa o mieszczącym się w Austin The Museum of the Weird, które jest idealnym miejscem dla... dziwaków.

Wstęp do muzeum kosztuje 12 dol. (ok. 45 zł). Museum of the Weird czynne jest codziennie, z wyjątkiem świąt, od godz. 10:00 do północy.