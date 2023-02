Muzeum Zamoyskich w Kozłówce. Pałac pełen przepychu i inne atrakcje

Warto także wstąpić do kaplicy wzniesionej w latach 1903-1909, która była wzorowana na kaplicy królewskiej we francuskim Wersalu. Co ważne, można też zajrzeć do pokoju księdza Stefana Wyszyńskiego. Późniejszy prymas Polski przebywał tu od 1 sierpnia 1940 roku do 1 września 1941 roku. Kozłówka w czasie okupacji niemieckiej była bowiem miejscem pobytu wielu wysiedlonych osób lub zagrożonych aresztowaniem. Mimo poszukiwań przez Gestapo znany ksiądz nadal pełnił posługę duszpasterską w okolicy i organizował tajne nauczanie.