Najbardziej tajemniczy naród w Europie. "Szokujące może być to, że są tacy podobni do nas, Polaków"

Najprościej... chodzi o łapówkę! To określenie pokazuje jak powszechny jest to zwyczaj, jak "normalny". Jeśli chodzi o korupcję na różnych szczeblach, to Albania plasuje się niestety wysoko w statystykach. Walka trwa, bo kraj jest na drodze do Unii Europejskiej i chciałby tę ścieżkę jak najszybciej pokonać.