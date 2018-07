Muzyczny spektakl w sercu Dolomitów. Jedyne tego typu wydarzenie na świecie

Muzyczna podróż przez wieki w magicznej scenerii Dolomitów. Od klasyki przez jazz, aż po muzykę współczesną. Od lat w Trentino organizowany jest festiwal, który przyciąga melomanów spragnionych wyjątkowych wrażeń. W tym roku trwać będzie od 30 czerwca do 31 sierpnia.

Podczas tegorocznej edycji jeden z koncertów odbędzie się o wschodzie słońca (Trentino)

Niezwykłe połączenie skąpanej w ciszy górskiej scenerii z dźwiękami instrumentów i śpiewem sprawia, że to jedno z najważniejszych wydarzeń artystycznych we Włoszech. Co więcej, na miejsce koncertów trzeba się dostać pieszo, w asyście górskich przewodników.

W góry wyrusza się przede wszystkim na spotkanie z przyrodą. Tylko w Trentino to spotkanie ma inny wymiar, bardziej widowiskowy. "Sounds of Dolomites" to jedyne tego typu wydarzenie na świecie. Wszystkie koncerty odbywają się w niezwykłej scenerii Dolomitów, gór wpisanych na listę UNESCO. Zgodnie z ideą festiwalu, osoby chcące wysłuchać najpiękniejszych utworów w wykonaniu światowej sławy muzyków, muszą dostać się na miejsce wydarzenia pieszo.

Większość widowisk odbywa się wczesnym popołudniem, a droga do „sceny” zajmuje nie więcej niż kilka godzin. W wędrówkach udział biorą również muzycy i artyści, których – po trudach górskiego spaceru – mamy przyjemność słuchać. Na tych, którzy pokonają górski szlak czeka wyjątkowa nagroda – delektowanie się koncertami w wyjątkowej scenerii. W pobliżu otwartych scen muzycznych znajdują się chaty alpejskie, w których uczestnicy mogą spróbować lokalnych produktów oraz spędzić noc.

Podczas tegorocznej edycji jeden z koncertów odbędzie się o wschodzie słońca. To poranne widowisko jest jedyną okazją do podziwiania tańca promieni słonecznych, które wschodząc malują klejonty koronne Dolomitów. "Dawn in the Dolomites" w tym roku będzie gościć głosy Ensemble Burnoguala, które pod kierownictwem piosenkarki i kompozytorki Marii Pii Devito będą nawiązywać i rozwijać „Moresche” Orlando di Lasso.

W trzecim tygodniu lipca odbędzie się "Campiglio Special Week", festiwal w festiwalu. Po ubiegłorocznym sukcesie, w tym roku nastąpi powrót do projektu Kremerata Baltica z jej założycielem i wybitnym skrzypkiem Gidon Kremer w roli głównej. Koncerty oraz wszystkie wydarzenia towarzyszące są światową premierą oraz hołdem dla gór, dolin i zabytków. Muzycy mogą zgłosić się na specjalne lekcje u mistrza, jak również spróbować zagrać z nim na jednej scenie.

Większość wydarzeń organizowanych podczas "Sounds of Dolomites" jest bezpłatna. Program festiwalu znajduje się na stronie: www.isuonidelledolomiti.it/EN/sounds-of-the-dolomites/

