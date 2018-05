Mykonos w Grecji. Zmysłowa i ekskluzywna wyspa uwielbiana przez gwiazdy

Mykonos ma swoja maskotkę, pelikana Petros. Często spotykanym widokiem na wyspie są oswojone ptaki, karmione przez turystów. Czym jeszcze zaskoczy nas rajskie Mykonos i gdzie warto się zatrzymać w tej części wyspiarskiej Grecji?

Mykonos – Grecja na urlop

Mykonos - wakacje

Mykonos – pogoda

Mykonos charakteryzuje się umiarkowanie ciepłym klimatem, z pewną pogodą i ze stosunkowo suchą ciepłą porą roku oraz naprawdę znikomymi opadami deszczu latem. Istnieją tutaj wspaniałe warunki dla miłośników żeglarstwa oraz sportów wodnych i kąpieli w krystalicznym morzu. Przeciętna średnioroczna dobowa temperatura powietrza na Mykonos wynosi prawie 18 st. C. Od kwietnia do listopada w ciągu dnia słupek rtęci nie spada na wyspie poniżej 20 st. C, a pomiędzy czerwcem a wrześniem utrzymuje się na poziomie co najmniej 26-28 st. C, z prawie identyczną temperaturą wody i dosyć ciepłymi nocami. Na wybrzeżu Morza Egejskiego bardzo przyjemny wiatr znosi odczucie upału i daje upragnioną ochłodę szczególnie w najgorętszych miesiącach w roku na Mykonos – lipcu i sierpniu, kiedy to dobowa ilość pełnego nasłonecznienia dochodzi do kilkunastu godzin.