Przybysze z Niderlandów. Wiedzieli jak zapanować nad wodą. "Mało znany kawałek naszej historii"

Potomkowie polskich menonitów żyją dziś głównie w okolicach Elbląga. Mennonici nie przywiązywali się do ziemi, ich ojczyzna była tam, gdzie mogli kultywować swoją wiarę. Z Polski emigrowali do Rosji, później do Kanady oraz do Ameryki i głównie tam dziś żyją. Przyjeżdżają na coroczny zlot mennonitów na Żuławach.