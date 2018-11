Nadchodzi powoli, ale jest nieuchronna. Katastrofa może sparaliżować Kalifornię

W kalifornijskim hrabstwie Imperial ogłoszono stan zagrożenia. Powodem jest wypełniony błotem gejzer Niland, który zbliża się do torów i drogi stanowej.



Gorące, bulgocące źródło pojawiło się w 1953 roku. Przez dekady nie stanowiło żadnego zagrożenia. Dopiero około 11 lat temu błoto zaczęło powoli przesuwać się w stronę linii telekomunikacyjnych. W ciągu ostatnich 6 miesięcy prędkość, z jaką się porusza, znacząco wzrosła. Do tego stopnia, że wzbudziło to poważne obawy władz .

To nadchodząca powoli katastrofa - powiedział Alfredo Estrada, komendant straży pożarnej w hrabstwie Imperial.

Błoto próbowano powstrzymać na różne sposoby. Nie pomogło wysuszanie terenu, wykopywanie studni, wrzucanie kamieni do źródła. Przedsiębiorstwo kolejowe Union Pacific Railroad zbudowało nawet wysoki na 23 metry i szeroki na 36 metrów stalowy mur, który miał oddzielić nieustępliwy gejzer od torów. Błoto bez trudu pokonało każdą przeszkodę .

Źródło jest zlokalizowane na południowym krańcu uskoku San Andreas. Oddziela on dwie płyty litosfery: pacyficzną i północnoamerykańską. Eksperci są jednak zgodni co do tego, że obecność gejzeru nie ma nic wspólnego z aktywnością sejsmiczną - donosi "Science Alert".