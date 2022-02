Naddniestrze, czyli kraj, którego oficjalnie nie ma. Od dawna są związani z Rosją

Naddniestrze - a dokładniej Naddniestrzańska Republika Mołdawska - to pas ziemi o długości ok. 200 km i szerokości od 6 do 38 km, który obejmuje tereny Mołdawii położone na lewym brzegu Dniestru oraz prawobrzeżne miasto Bendery. Stolicą nieuznawanego państwa jest Tyraspol będący jednocześnie jego największym miastem zamieszkanym przez ok. 160 tys. osób, głównie Rosjan. Co ciekawe, mieszka tam kilkaset osób narodowości polskiej - jest ono jednym z głównych skupisk Polaków w Mołdawii.