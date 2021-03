Nadleśnictwo Bolesławiec. Przyłapani na kradzieży roślin

Kradzież leśnych roślin w okresie przedświątecznym to niestety nadal dość częsty proceder. Wiele osób uważa to za łatwą i szybką opcję na zarobek. Na szczęście leśnicy czuwają nad bezpieczeństwem lasów i co jakiś czas informują o udaremnionej próbie kradzieży.