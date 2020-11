Nadleśnictwo Daleszyce. Złodzieje przyłapani na gorącym uczynku

"Dziwny to rok, wiele się zmieniło w naszych przyzwyczajeniach, w zachowaniu... Niestety jedno jest niezmienne, wciąż straż leśna ma co robić... Śmieci, kradzieże, nielegalne wjazdy do lasu... A skoro listopad to czas stroiszu jodłowego... [gałęzie roślin iglastych, służące do okrywania na zimę rabat i kwietników - przyp. red.]" - czytamy w poście udostępnionym przez lasy państwowe.