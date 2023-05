Nagminny błąd wakacyjnych turystów. Sprawdź ważność paszportu zanim będzie za późno

Przyzwyczailiśmy się, że do przekroczenia granicy w większości europejskich krajów wystarczy dowód osobisty. Jeśli planujemy wakacyjny wyjazd, powinniśmy już teraz sprawdzić, czy cel naszej wycieczki znajduje się w strefie Schengen, a co za tym idzie, czy nasz paszport nie straci ważności do czasu zakończenia planowanego wyjazdu.