Temperatura odczuwalna wyniosła 54 st. C. Turyści są przerażeni

Rekordowe upały w Tajlandii

W sobotę 22 kwietnia temperatury przekroczyły 40 st. C w co najmniej 28 tajskich prowincjach. Według departamentu meteorologicznego w dzielnicy Bagna w Bangkoku temperatura osiągnęła 42 st. C, a wskaźnik ciepła – który obejmuje wilgotność względną i mierzy odczuwaną temperaturę – osiągnął rekordowe 54 st. C. Władze ostrzegły mieszkańców i turystów, aby unikali zajęć na świeżym powietrzu i uważali na niebezpieczeństwo udaru cieplnego.