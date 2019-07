Nagranie z dżungli amazońskiej. Oto ludzie, z którymi nie było kontaktu od setek lat

Do sieci trafiło nowe nagranie z dżungli amazońskiej. Ale nie pokazuje ono drwali, którzy wycinają las na wielką skalę. Na wideo widać przedstawiciela plemiennego ludu Awá, którego istnienie staje właśnie pod znakiem zapytania z powodu działań prezydenta Brazylii.

Przedstawiciel plemienia Awá został niedawno nagrany przez Flaya Guajajarę, aktywistę należącego do innego okolicznego plemienia, Guajajara. Przypadkiem zauważył mężczyznę z włócznią, który obwąchiwał znalezioną maczetę. Po chwili zorientował się jednak, że jest obserwowany i zniknął w zaroślach.

Lud Guajajara postanowił bronić ludzi, o których do tej pory słyszał jedynie legendy od swoich dziadków. Ludność Awá, mimo że od stuleci nie utrzymuje kontaktów z innymi plemionami, na pewno odczuwa rosnące zagrożenie. Dziennikarka Sonia Bridi napisała na twitterze, że Indianie Awá uczą swoje dzieci, aby nie płakały, żeby nikt nie wiedział, gdzie się znajdują. "Jak smutne jest życie w ciągłym strachu" – dodała. Przerażające są również doniesienia o zabójstwach strażników i obrońców lasu._

Zaistniała sytuacja jest konsekwencją działań nowego prezydenta Brazylii, Jaira Bolsonaro. Wzbudza on spore kontrowersje, zaczynając od tego, że uważa posiadanie córki za słabość, głosi również homofobiczne poglądy, z których jest dumny, a także jest zwolennikiem tortur. Biorąc pod uwagę również fakt, że w Brazylii znajduje się ok. 60 proc. wilgotnych lasów liściastych Amazonii, niepokojące jest również jego podejście do ochrony środowiska.