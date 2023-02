Najbardziej niedoceniane miejsca na świecie. Jest i polski akcent

Na czele Grecja, ale jest i polski akcent

Na pierwsze miejsce zestawienia trafiła grecka wyspa Rodos, która odwiedzana jest przez ok. 2,4 mln turystów rocznie i oferuje 327 atrakcji (w tym 127 ocenianych na pięć gwiazdek). Kolejny stopień podium przypadł Marrakeszowi. Przyciąga on każdego roku ok. 3 mln gości i ma aż 3 tys. atrakcji (z czego 50 proc. ocenianych najwyższą notą). Pierwszą trójkę zamyka Porto z ok. 2,5 mln turystów rocznie oraz ponad 1,3 tys. atrakcji (w tym 36 proc. z pięcioma gwiazdkami).