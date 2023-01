Najbardziej śmierdzący przysmak na świecie? Oto sfermentowane śledzie

Surströmming - historia śmierdzącego przysmaku

Warto podkreślić, że surströmming powstało nieco przez przypadek. W XVI wieku Szwedzi sprzedawali śledzie Finom. Ryby pakowano do beczek i dodawano do nich soli, aby je zakonserwować. Jednak ze względu na to, że soli brakowało, to czasami dodawano jej bardzo mało albo nawet wcale. Oczywiście śledzie i tak trafiły do Finlandii, ale okazało się, iż w wersji... sfermentowanej. Rok później Finowie w ramach żartu poprosili o taką samą przesyłkę. W efekcie mieszkańcy Szwecji sami zaczęli jeść kiszone śledzie.