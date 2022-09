Najbardziej zaludnione polskie miasta. Widać sporo zmian

Polskie społeczeństwo się starzeje

Na przełomie dziesięciu lat odsetek osób w wieku przedprodukcyjnym zmienił się z 18,7 proc. do 18,4 proc., w wieku produkcyjnym z 64,4 spadł do 59,3 proc, a w wieku poprodukcyjnym z 16,9 do 22,3. To niestety znak, że polskie społeczeństwo starzeje się, a co piąty mieszkaniec naszego kraju jest w wieku ponad 60 lat.