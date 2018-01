Najbardziej zaniedbany dworzec w Polsce. Stacja kolejowa w Zakopanem w końcu ma się zmienić

Obdrapane ściany, połamane ławki i wystrój rodem z PRL-u. Tak od lat wygląda dworzec w Zakopanem. Pojawiło się jednak światełko w tunelu. Pod koniec roku PKP oficjalnie przekazało dworzec miastu, a władze chcą jak najszybciej ruszyć z modernizacją.

Stacja kolejowa w zimowej stolicy Polski to dla wielu turystów pierwsze miejsce, które widzą po przybyciu do Zakopanego. Obiekt powstał w 1899 r. dzięki staraniom hrabiego Władysława Zamoyskiego. Niestety zabytkowy budynek od dłuższego czasu jest w opłakanym stanie i jest antywizytówką miasta .

- Niedopuszczalna jest taka wizytówka Zakopanego - każdy, kto wjeżdża do miasta, widzi zdewastowane obiekty dworcowe – mówił w 2009 r. Janusz Majcher, ówczesny burmistrz Zakopanego. Od tej wypowiedzi minęło prawie 10 lat, a na dworcu nie zmieniło się nic. Jak to możliwe?

Problem przez długie lata stanowił konflikt między PKP S.A. a miastem. Wszelkie prace blokował wieloletni spór o własność budynku. W 2010 r. gmina Zakopane skomunalizowała 4 ha gruntu oraz budynki dworca, które wcześniej były w posiadaniu PKP. Skomplikowało to jeszcze bardziej sytuację. Choć miasto wpisane zostało do ksiąg wieczystych jako właściciel, o wieczyste użytkowanie terenu wystąpiły PKP. Władze nie wyraziły zgody, od czego z kolei spółka się odwołała. W 2014 r., ówczesny dyrektor ds. nieruchomości PKP S.A. Jarosław Bator, uznał, że jest to "najtrudniejszy przypadek komunalizacji majątku PKP S.A. w całej Polsce". Efekt sporu jest taki, że na dworcu do dziś nie zrobiono nic.