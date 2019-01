Najbezpieczniejsze linie lotnicze świata. Jest wśród nich przewoźnik niskobudżetowy

Już po raz piąty wybrano najbezpieczniejszą linię lotniczą na świecie oraz 30 przewoźników, którzy mogą pochwalić się bardzo wysokimi wynikami w rankingu. Wśród nich jest kilka firm operujących w Polsce i jeden doskonale nam znany tani przewoźnik.

Czy latanie jest bezpiecznie? Statystycznie rzecz biorąc – tak. Wypadki samolotowe zdarzają się przecież dużo rzadziej niż te samochodowe czy kolejowe. A na dodatek linie lotnicze przeznaczają naprawdę duże pieniądze na systemy bezpieczeństwa, audyty, nowe maszyny. Te, które do tematu bezpieczeństwa podchodzą najbardziej poważnie, mogą pochwalić się tytułem najbezpieczniejszych linii lotniczych, przyznawanym co roku przez serwis AirlineRatings.com. W tym roku za najbezpieczniejszego przewoźnika uznano australijskie linie Qantas. W Europie mało kto słyszał o przewoźniku z antypodów, który od 98 lat nieprzerwanie przewozi pasażerów. Długa historia, sporo inwestycji w bezpieczeństwo, audyty zewnętrzne i rządowe zakończone pozytywną oceną, znikoma ilość wypadków – to wszystko zdecydowało o przyznaniu liniom tytułu najbezpieczniejszych na świecie.