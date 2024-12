Najbrudniejsze elementy wyposażenia pokoi hotelowych. Pracownicy zdradzają

Uważaj na szklanki i butelki

Inny hotelowy pracownik ostrzega przed używaniem szklanek i butelek na wodę dostępnych w pokoju. "Kiedy dotrzesz do swojego pokoju hotelowego i zobaczysz, że masz butelkę wody do ponownego napełnienia i szklanki, natychmiast zadzwoń i poproś o nowe" - radzi. Dodaje, że w wielu hotelach szklanki nie są wymieniane, a jedynie płukane w łazience bez użycia płynu do mycia naczyń.