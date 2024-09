Mogą zniszczyć każdy urlop. Jak się uchronić?

W ostatnich dniach Paweł Marciocha wypoczywał w Grecji. Wyjazd ten wiąże się jednak z przykrymi doświadczeniami. "Sporo osób pytało mnie, w jakim hotelu byłem w Salonikach. Nie mogę wam go polecić, bo jestem pogryziony przez pluskwy... ale mogę was przed nim ostrzec" - napisał podróżnik w instagramowej relacji.

Marciocha przyznał, że to już drugi raz kiedy pogryzły go te owady. Pierwszy raz taka sytuacja miała miejsce w Indiach. Zdradził obserwatorom, jak rozpoznać, że po ugryzieniach, że mamy do czynienia właśnie z pluskwami. "Jest kilka ugryzień obok siebie - tak jakby pluskwa szła i gryzła po linii" - wytłumaczył.