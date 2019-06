Najciekawsze i najbardziej nietypowe miejsca na wakacje!

Niewiele osób miało okazję doświadczyć pobytu na zmarzniętym kontynencie czy bezludnej wyspie. Kochasz podróże? Oto najbardziej nietypowe destynacje, jakie tylko możesz sobie wyobrazić!

Pobyt na pustyni przypominającej inną planetę czy raczej survival w „krainie lodu”? Każdy inaczej widzi swoją wyprawę marzeń, ale jedna rzecz jest wspólna – ma być ekstrawagancko. Podpowiadamy, gdzie warto przeżyć przygodę życia.

Antarktyda

Co roku jeździsz do ciepłych krajów i marzysz o ultra nietypowej destynacji? Podróż na Antarktydę będzie jednym z najbardziej niezapomnianych przeżyć w twoim życiu. To rejon wiecznego lodu, który mieni się tęczą odbitego światła. Mieszkają tam rzadkie gatunki zwierząt, np. foki, delfiny, walenie czy lamparty morskie. Nie brak również pingwinów! To miejsce wprost idealne na survivalową wyprawę. Możesz wybrać się na prawdziwą ekspedycję i doświadczyć wyprawy nurkowej lub odwiedzić polską stację polarną im. Antoniego Dobrowolskiego, w Oazie Bungera. Średni koszt 16-dniowej wycieczki na Antarktydę, organizowanej przez biuro podróży to ok. 12 tysięcy złotych.

Wyspa Monuriki

To prawdziwa gratka dla fanów kultowego dramatu „Cast Away – poza światem”. Właśnie tam przez ponad 1500 dni „mieszkał” filmowy Chuck Noland, w którego rolę wcielił się Tom Hanks. Monuriki to maleńka bezludna wysepka położona na Fidżi. Otacza ją łańcuch raf koralowych, a jej skalistą powierzchnię (wynoszącą zaledwie pół kilometra kwadratowego) porasta tropikalna roślinność. Na wyspie znajduje się również charakterystyczny dla filmu napis „help me”, który bohater ułożył z nadzieją na ratunek. Niestety oryginał nie przetrwał z powodu tajfunu, ale mieszkańcy pobliskiej wioski Yanuya odtworzyli go z łupin kokosów. Marzysz o pobycie w raju, beztroskim wypoczynku wśród palm i kąpielach w lazurowej wodzie? Jeśli chcesz dostać się na Monuriki, musisz wpierw przylecieć do Nadi (miasto na Fidżi). Stamtąd dopłyniesz na Viti Levu, gdzie istnieje możliwość wykupienia wycieczki na bezludną wyspę. Względny koszt całościowej podróży to ok. 40 tysięcy złotych.

Belize

Gdy rozważamy podróż do Ameryki Środkowej, główkujemy, jak dogadać się bez znajomości języka hiszpańskiego. Dlatego warto odwiedzić Belize – jedno z nielicznych państw w tamtejszym rejonie, gdzie wystarczy znać angielski. To dlatego, że do czasu osiągnięcia autonomii było ono Hondurasem Brytyjskim. Kraj ten leży nad Morzem Karaibskim, a turkusowe wody są prawdziwym rajem dla nurków. Nie tylko doświadczonych – za ok. tysiąc dolarów można zrobić kurs ukończony międzynarodowym certyfikatem. Belize ma jeszcze jedną zaletę – rajskie bungalowy na wodzie, kryte palmową „strzechą”. Ceny wynajmu zaczynają się od 4000 zł za dobę, ale przy większej liczbie gości koszt może zmaleć nawet czterokrotnie.

Snoqualmie Falls

Pamiętasz mroczne lasy i szumiący wodospad z czołówki „Miasteczka Twin Peaks”? To miejsce naprawdę istnieje! Tyle że w rzeczywistości sceny kręcone były w malowniczym miasteczku Snoqualmie, w stanie Waszyngton – zaledwie ok. pół godziny drogi od Seatlle. Niedaleko znajduje się również słynny wodospad Snoqualmie Falls, który zapiera dech w piersiach. Odwiedź miejsce rozsławione przez Davida Lyncha i sprawdź, czy rzeczywiście „sowy nie są tym, czym się wydają”. Możesz nawet wynająć pokój w słynnym pensjonacie Salish Lodge & Spa, znajdującym się blisko wodospadu. Koszt pobytu to ok. 300 dolarów za noc. Tylko uważaj, aby przypadkiem nie zabłądzić i nie trafić do czerwonego pokoju!

Dolina Wadi Rum

Jeżeli marzysz o wyprawie na Marsa (co ze zrozumiałych przyczyn jeszcze nie jest możliwe), odwiedź Dolinę Wadi Rum, leżącą na terenie Jordanii. Znajdziesz tam dosłownie wszystko – pustynne wydmy, skały w kolorze czerwonej cegły, góry, otwarte przestrzenie i ciasne kaniony. To właśnie tam kręcono większość kinowych hitów, takich jak „Czerwona planeta”, „Marsjanin” czy „Lawrence z Arabii”. Do Wadi Rum najłatwiej dostaniesz się ze stolicy Jordanii (bilety do Ammanu możesz upolować nawet za kilkaset złotych). Koszt dojazdu do doliny Wadi Rum uzależniony jest od tamtejszych przewoźników, ale cena nie powinna przekraczać 50 dinarów jordańskich. Będąc na miejscu, możesz zafundować sobie wieczorną imprezę z noclegiem w jednym z licznych obozów Beduinów, biwakowanie pod rozgwieżdżonym niebem, a nawet wspinaczkę skałkową lub jazdę na koniu arabskim. A ile zdjęć można zrobić po drodze!

