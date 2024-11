Najdalej wysunięte na wschód miasto w Polsce. To tu urodził się autor "Lalki"

Hrubieszów leży nad rzeką Huczwą i dzieli go zaledwie ok. 5 km od granicy z Ukrainą. Pierwsze wzmianki o nim pochodzą z 1254 r. Istniała tam wtedy podobno osada z dworem myśliwskim. W 1400 r. król Władysław Jagiełło przyznał jej prawa miejskie.

Kolejne wieki nie były łaskawe dla Hrubieszowa i jego mieszkańców. Napady Tatarów, zabór austriacki, liczne pożary, walki z Niemcami i Rosjanami to tylko kilka z wielu tragedii. Mimo trudnych losów Hrubieszów przetrwał i dziś może stanowić ciekawy cel jednodniowej wycieczki. Choć niektórym obiektom przydałyby się gruntowne remonty, to już teraz spacerowiczom uda się znaleźć kilka perełek architektury. Czas na mały spacer po ok. 18-tysięcznym Hrubieszowie.