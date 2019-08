Najdłuższa na świecie kolej podwieszana. Znowu zaczęła kursować

Była nieczynna przez parę miesięcy, a teraz wróciła. Najdłuższa na świecie kolej podwieszana znowu kursuje w niemieckim Wuppertalu. Dziennie podróżuje nią nawet 65 tys. pasażerów, a kiedyś nawet jechał w niej słoń, choć ta podróż nie skończyła się dla zwierzęcia bardzo wesoło.

Podwieszana kolej w Wuppertalu funkcjonuje już od ponad stu lat i śmiało można powiedzieć, że jest to bardzo bezpieczny rodzaj transportu. Pociąg kursuje na wysokości od 7 do 13 m nad ziemią, więc nie ma możliwości, by ktoś wpadł pod pojazd, tak jak to może mieć miejsce w przypadku metra.