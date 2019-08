Zasnął na torach. Chwilę później jechał tamtędy pociąg

Tory kolejowe raczej nie są zbyt wygodnym miejscem na drzemkę. Mimo to pewien mężczyzna postanowił sprawdzić to własnej skórze, więc położył się na nich i zasnął. A po chwili nadjechał pociąg.

Linia Chabówka – Nowy Sącz, choć jest czynnym szlakiem kolejowym, często jest wykorzystywana przez pieszych, rowerzystów czy motocyklistów. Ostatnio natomiast odpoczywał tam jeden z uczestników festynu ludowego w Pisarzowej. Prawdopodobnie przytłoczyła go ilość atrakcji i musiał chwilkę odpocząć, by zregenerować siły do dalszej zabawy.