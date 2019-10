Najdziwniejsze przygody. Opóźnione lub odwołane loty

Nagłe pogorszenie pogody oraz problemy techniczne to główne przyczyny odwołanego lub opóźnionego lotu. Czasem jednak powody są o wiele bardziej abstrakcyjne. Poniżej przedstawiamy 10 najdziwniejszych przyczyn, które uziemiły samolot czasowo lub na stałe.

Samolot angolskiego przewoźnika narodowego TAAG musiał niespodziewanie lądować w portugalskim Porto, niedługo po starcie z Lizbony. Przyczyna była poważna – załoga otrzymała informację o pracowniku obsługi naziemnej, znajdującym się w przestrzeni ładownej samolotu. Po lądowaniu okazało się to prawdą, a nieszczęśnik został przetransportowany do szpitala z objawami hipotermii. Okazało się, że zemdlał jeszcze przed startem, podczas układania bagaży.

Załoga wolała surfować na Bali

Samolot Air France z Kuala Lumpur do Paryża miał dobę opóźnienia. Podczas obowiązkowej przerwy w pracy, członkowie załogi postanowili skorzystać ze sprzyjającej pogody i spróbować surfingu na Bali. Nie przewidzieli jednak, że po wybuchu wulkanu na indonezyjskiej wyspie Jawa, ich lot powrotny do Kuala Lumpur zostanie odwołany, przez co nie mogli stawić się w pracy na czas.