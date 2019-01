Najdziwniejsze pytania zadane Ambasadzie Brytyjskiej. Turyści chcieli wiedzieć, czy w Polsce są wampiry

Jednym obowiązków spoczywających na osobach pracujących w ambasadach jest udzielanie pomocy swoim obywatelom. Czasem trzeba wydawać im tymczasowe paszporty, a nawet wyciągać z więzień. Pracownicy w placówkach dyplomatycznych odpowiadają też na pytania, niekiedy bardzo nietypowe.

Brytyjczyk przebywający w Delhi w Indiach tak bardzo zapragnął wegetariańskiej parówki, że zadzwonił do Ambasady Brytyjskiej, bo słyszał, iż je dostarczają. Kolejny zażądał interwencji w hiszpańskim kurorcie po tym, jak bezdomny kot dostał się przez okno do jego pokoju w hotelu i wypróżnił na łóżko. Inny brytyjski turysta zadzwonił z pytaniem, czy w Polsce są... wampiry. Mężczyzna przestraszył się, gdy jego internetowa randka z Polski zapytała się go o grupę krwi przed przyjazdem.

To tylko niektóre z ponad 300 tys. pytań, na które odpowiedziała w zeszłym roku Ambasada Brytyjska. Znalazły się na corocznej liście "najdziwniejszych telefonów", które otrzymali dyplomaci. Usprawiedliwieniem dla takiego zachowania może być to, iż spora część turystów dzwoniących do ambasady była pozbawiona dostępu do internetu. Tak jak ci, którzy zadzwonili z pytaniem, co się stało w ostatnim odcinku "Strictly Come Dancing" (program rozrywkowy nadawany przez kanał BBC One).