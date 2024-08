Najgorszy grzech pasażerów. Influencerki nie kryją irytacji

Internauci komentują

Fragment kobiecego podcastu został także zamieszczony w formie rolki na Instagramie Stephanie. Influencerka zapytała swoich obserwujących, do której grupy należą - czy do tych, którzy natychmiast po lądowaniu wstają, czy do tych, którzy siedzą i zastanawiają się, dlaczego inni to robią. Komentujący nie byli jednomyślni.