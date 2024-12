Najkrótszy dzień w roku. Kiedy nadejdzie i ile potrwa?

1 grudnia rozpoczęła się już zima meteorologiczna, która potrwa do 28 lutego. Pojęcie meteorologicznych pór roku zostało ustalone dla potrzeb klimatologów i meteorologów po to, aby móc analizować zawsze te same okresy i na ich podstawie tworzyć modele porównawcze. Przed nami początek astronomicznej i kalendarzowej pory roku.