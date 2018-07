Najlepiej oceniane hotele w Bułgarii. Wakacje 2018

Dobre hotele z wysokimi notami gości, w niezłych cenach są wciąż dostępne w Bułgarii w trwającym sezonie urlopowym. Stawiaj na satysfakcjonujący standard zarówno na wakacje całą rodziną, jak i na wypad z grupą znajomych czy we dwoje. Ułatwiamy wybór.

Jaki hotel w Bułgarii?

Bułgaria to nie tylko przeciętny standard hoteli w klasie turystycznej. Na Słonecznym Brzegu, w Nessebar czy w Złotych Piaskach można również wypocząć bardziej luksusowo. I nie mamy na myśli splendoru, wielkiej pompy i kosmicznych cen, a świetne warunki, dobre jedzenie i małą odległość od plaży za rozsądne pieniądze.

Spośród obszernej bazy noclegowej w Bułgarii najczęściej wybieramy na wakacje na Bałkanach obiekty pomiędzy 3 a 5 gwiazdkami. Preferujemy także pierwszą linię brzegową, co jest szczególnie komfortowe w przypadku rodzin z dziećmi i osób nastawionych na spędzanie czasu na plaży. Możemy również kierować się takimi parametrami, jak urozmaicone all inclusive, atrakcje oraz animacje w hotelu, lokalizacja obiektu w pobliżu aquaparków, restauracji, pubów, klubów nocnych. Albo wprost przeciwnie – w spokojnej okolicy, z dala od gwaru najbardziej znanych kurortów, żeby maksymalnie wypocząć od tłumów i dużych miast, którymi jesteśmy zmęczeni przez cały rok.

Najtańsza Bułgaria latem

Wciąż popularne są wakacje w Bułgarii z własnym wyżywieniem. Tego typu rozwiązania spotykamy najczęściej albo z dojazdem własnym albo z bezpośrednim przelotem z jednego z lotnisk w Polsce (na ogół z lotniska Chopina w Warszawie) oraz z transferem do obiektu i zakwaterowaniem przez tydzień. Przy wyborze hotelu liczy się wówczas bliskość dobrych lokali gastronomicznych, gdzie możemy stołować się o każdej porze dnia już od rana. Na miejscu kierujmy się kolejkami miejscowych, nie turystów – to zazwyczaj najlepszy kierunek na pyszny posiłek, który nie rozczaruje.

Jedno z najtańszych rozwiązań cenowych w Bułgarii jeszcze tego lata to oferta polecanego przez gości obiektu trzygwiazdkowego hotelu Nicola w spokojnej, czternastowiecznej miejscowości Sweti Włas we wschodniej części kraju. Niedaleko stąd do rozrywkowego Słonecznego Brzegu, ale klimat okolicy będzie zdecydowanie bardziej odpowiadał osobom poszukującym okazji do wyciszenia się i długich spacerów.

All inclusive w Bułgarii

All inclusive to wciąż najchętniej wybierana nie tylko przez naszych rodaków formuła na urlop w hotelu. Preferuje ją już nawet 3/4 osób wybierających się na wczasy za granicę. Jest wygodna, gdyż nie musimy się martwić o wyżywienie czy napoje od śniadania aż do zamknięcia restauracji i barów na terenie obiektu noclegowego, a niekiedy i przez całą dobę.

W Słonecznym Brzegu wyróżnia się nadmorski hotel Viand z czterema gwiazdkami, bezpośrednio przy szerokiej, piaszczystej plaży. Usytuowany jest w centrum kurortu, a w okolicy znajdziemy mnóstwo ciekawych miejsc, gdzie nikt nie będzie się nudził. Odległości są niewielkie, także odpada konieczność poruszania się po Słonecznym Brzegu środkami transportu publicznego czy taksówkami. W samym obiekcie, polecanym przez 94% gości hotelowych, szeroka oferta animacyjna, z animacjami dla dzieci i muzyką na żywo. A na pięknej plaży skorzystamy z wypożyczalni sprzętu do uprawiania sportów wodnych.

Również nieopodal czystej plaży na słonecznym wybrzeżu Bułgarii znajduje się trzygwiazdkowy hotel Boomerang w dobrej lokalizacji. Bardzo dobrze oceniane miejsce poleca aż 100% gości, doceniając zwłaszcza niewielką odległość od morza (ok. 350 metrów), bliskość lotniska, dobre wyżywienie i dbanie obsługi o czystość. Okolica jest nieźle skomunikowana, można więc poruszać się środkami transportu publicznego albo wynająć samochód, przydatny na dłuższe wycieczki na własną rękę.

A w samej miejscowości Słoneczny Brzeg znajdziemy uwielbiane przez najmłodszych aquaparki, m.in. największy Action Aquapark czy przystępny Aquapark w stylu meksykańskim w Kuban Hotel ze zjeżdżalniami, basenami, fontannami, jacuzzi i restauracjami przybliżającymi klimat Ameryki Południowej. Wybierzemy się stąd również na gokarty na tor kartingowy Sunny Beach, do ogromnego portu Marina Dinevi na terenie Św. Wlasu oraz do niesamowitego Nesebyru, położonego na malowniczym półwyspie.

Bułgarskie perełki

Jadąc wzdłuż bułgarskiego wybrzeża w kierunku na południe od Burgas natrafimy na takie miejscowości, jak Sozopol, Primorsko czy Carewo. Tutaj również pełno jest atrakcji turystycznych dla przyjezdnych z każdej kategorii wiekowej. W tej części wybrzeża napotkamy starożytne zabytki w greckim stylu, parki wodne, w których wyszaleją się maluchy, a także żądni tego typu rozrywek dorośli czy piękne rezerwaty przyrody. Szczególnie polecamy Rezerwat Ropotamo, oddalony od Sozopolu o 12 km, z ciekawymi formacjami skalnymi, bogatą florą i fauną, laguną bagienną, rzeką, jeziorem z mnóstwem lilii wodnych i unikalnym, bo soczyście zielonym kolorowe czystej wody.

W Primorsko warto zatrzymać się w lubianym przez Europejczyków hotelu Perla Plaza, skąd do piaszczystej plaży mamy jedynie ok. 50 metrów. Na stosunkowo tanie all inclusive polecimy z Warszawy 24. sierpnia, a teraz zapłacimy jeszcze o 23% mniej od ceny regularnej zorganizowanej wycieczki do Bułgarii.

Bezpośrednio przy szerokiej plaży w Sozopolu leży czterogwiazdkowy hotel Hacienda Beach. Oferuje dobre last minute Bułgaria w komfortowej formule all inclusive z chętnie wybieranym dojazdem własnym. Za tydzień tego rodzaju wypoczynku zapłacimy już na początku sierpnia poniżej 1300 zł od osoby. Ogromnym plusem obiektu jest położenie tuż przy plaży, w zielonej okolicy, która stwarza sporo możliwości do długich spacerów.

W tej części szalenie popularnego Słonecznego Brzegu będziemy mieć też dużo okazji do uprawiania sportu, a w samym hotelu zaskoczy nas pozytywnie różnorodne menu i mnóstwo atrakcji dla najmłodszych turystów. Warto również dodać, że cały kompleks hotelowy z basenami otworzono w połowie czerwca 2018 roku, więc wszystko jest nowiutkie i w wręcz doskonałym stanie. To bardziej zakątek dla osób ceniących ciszę i spokój niż gwar wielkich kurortów nadmorskich, ale zawsze można szybko dostać się do niedalekiego centrum Sozopolu.

Ostatnim, równie wspaniałym i wysoko ocenianym hotelem w bułgarskim rankingu najlepszych obiektów noclegowych będzie z pewnością okazały Beachclub Serenity Bay w pierwszej linii brzegowej. Obiekt usytuowany jest z kolei na piaszczystym wybrzeżu w miejscowości Tsarevo w ładnej zatoce. Szeroki pas jaśniutkiego piasku leży bezpośrednio przy hotelu, z którego okien mamy wspaniały widok na spokojne morze i pobliskie skałki.

Doceniamy szczególnie sympatyczną, niezauważalną obsługę rozumiejącą po polsku, co bardzo uprzyjemnia pobyt i stanowi miły akcent na wakacjach, genialne drinki i napoje w barze przy basenie, stan obiektu (świeżo po remoncie, więc wszystko jest nowe) i animacje na wysokim poziomie. Z pobytu będą zadowolone osoby w każdym wieku, najmłodsi również nie będą się na wczasach w Bułgarii nudzić. Wi-fi działa nawet na przyhotelowej plaży, a menu w komfortowej formule all inclusive jest bardzo urozmaicone.

Ceny są aktualne na dzień publikacji.