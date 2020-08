Najlepiej WPolsce. "Raz do roku pojedź w miejsce, w którym nigdy nie byłeś"

Najlepiej WPolsce to cykl, w którym do eksplorowania zakątków kraju zachęcają znani podróżnicy i influencerzy. Tym razem w podróż po swoich ulubionych miejscach zabierają nas Kamila i Paweł Florczak, którzy prowadzą bloga podróżniczego ReadyForBoarding.pl

Ilona Raczyńska: Kochacie podróże zagraniczne, ale wiem, że w waszym topie jest też Łódź. Piotrkowska to na pewno miejsce, na które swoje kroki kieruje każdy turysta, a jakie jeszcze mniej oczywiste, ale wyjątkowe miejsca polecacie w tym mieście?

Paweł i Kamila, ReadyForBoarding.pl: Obecnie najbardziej polecamy stosunkowo nowe miejsce na mapie Łodzi, czyli EC1 - świetnie zrewitalizowaną starą elektrociepłownię. Wewnątrz znajdują się ciekawe eksponaty, interaktywne wystawy, interesujące gry, które w bardzo przystępny sposób zapoznają nie tylko z historią elektrowni, ale również miasta Łodzi. Dodatkowo, jak to w starej elektrowni, można nauczyć się też jak kiedyś powstawał i obecnie powstaje prąd.

123RF, Emil Guziński Planetarium EC1

Wyjątkowym miejscem na mapie miasta jest również Park Ocalałych i Centrum Dialogu Marka Edelmana. Wbrew pozorom bardzo mało Łodzian wie o tym miejscu, a szkoda. Jest to park upamiętniający Żydów, ocalałych z Litzmannstadt Ghetto, założony podczas obchodów Festiwalu Czterech Kultur w 2004, podczas 60. rocznicy likwidacji łódzkiego getta. Miejsce to jest pełne historii oraz symboliki.

centrumdialogu.com Park Ocalałych

Polecamy również ruszyć w poszukiwaniu łódzkich murali, które rozsiane są po całym mieście. Murale nadają miastu kolorów, zapadają w pamięć i sprawiają, że nawet najbardziej obskurne kamienice przyciągają uwagę.

A jeśli ktoś woli uciec od dużego miasta, to dokąd?

Wokół Łodzi jest mnóstwo ciekawych i różnorodnych miejsc. Każdy na pewno znajdzie coś dla siebie. A tak naprawdę, aby odpocząć od dużego miasta wcale nie trzeba go opuszczać, bo wystarczy udać się na wycieczkę do Lasu Łagiewnickiego, znajdującego się jeszcze w granicach miasta.

Rok temu pokazaliśmy na blogu 13 zamków wokół Łodzi i wielu naszych czytelników było zaskoczonych, że aż tyle zamków jest w województwie łódzkim (a jest ich jeszcze więcej). Zamki w Łęczycy, Uniejowie czy Inowłodzu zna wiele osób, ale nadal niewiele osób widziało ruiny zamku w Besiekierach czy Drzewicy. Bo jeśli mówimy o zamkach to raczej nie myśli się o województwie łódzkim, a chcemy pokazać, że i tutaj znajdziemy wiele ciekawych obiektów.

123RF, Marek Idowski Zamek w Łęczycy

Na pewno warte odwiedzenia są również Arboretum w Rogowie, piękny romantyczny park w Arkadii, pałac w Nieborowie czy skansen w Maurzycach. Na samo odwiedzenie tych miejsc potrzeba całego weekendu, jeśli nie 3 dni. I tym samym łącznie z zamkami mamy już plan na dwutygodniowy urlop, a to przecież tylko ułamek atrakcji w okolicach Łodzi.

123RF, ysuel Park w Arkadii

Jakie miejsca w centralnej Polsce polecacie na podróże z dzieckiem?

Tak naprawdę wszystko zależy od tego, w jakim wieku mamy dzieci i co najlepiej lubimy robić razem. Warto wspomnieć o Rogowskiej Kolejce Wąskotorowej, jest to nie lada gratka dla dzieciaków, można nie tylko zwiedzać muzeum w Rogowie podziwiając żelazne zabytki, ale również przejechać się kolejką wąskotorową na krótką wycieczkę.

Innym pomysłem może być przejażdżka rowerowa wokół zbiornika Jeziorsko. Dosyć łatwa trasa na ok. 40 km to idealne miejsce na przejażdżkę razem z dziećmi, czy to w przyczepce, foteliku czy na własnym rowerze. Możemy dodać do tej listy jeszcze Termy w Uniejowie, bo jaki maluch nie lubi wskoczyć do wody?

To prawda! Byłam tam miesiąc temu i faktycznie to raj dla dzieci. Swoją drogą, kiedyś dostałam od was magnes ze słowami Dalajlamy: "Raz do roku pojedź w miejsce, w którym nigdy nie byłeś" i właśnie w myśl tej zasady trafiłam do Uniejowa. A wy przestrzegacie jej, jeśli chodzi o wycieczki po Polsce?

Jak najbardziej! Tylko u nas jest to częściej niż raz do roku. W Polsce jest tak wiele pięknych zakątków, że naprawdę nietrudno o to, aby przynajmniej raz do roku odkryć coś nowego. Zresztą nawet w województwie łódzkim co i rusz odkrywamy nowe miejsca, w których jeszcze nie byliśmy i chętnie takimi odkryciami dzielimy się z naszymi czytelnikami.

W gruncie rzeczy bardzo rzadko zdarza nam się wracać w te same miejsca. Jest dosłownie kilka takich miejsc, w których byliśmy więcej niż jeden raz, zarówno jeśli chodzi o noclegi jak i atrakcje. Wolimy odkrywać nowe i nieznane.

Kamila i Paweł prowadzą bloga podróżniczego ReadyForBoarding.pl

Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl