"Najlepsza praca na świecie" czeka na szczęśliwca. Będzie mieć życie jak w bajce

Zabiegi spa, relaks w basenach, gra w golfa czy kosztowanie potraw znanych szefów kuchni. To, a także wiele innych dogodności czeka osobę, która zostanie zatrudniona przez luksusową sieć hoteli Vidanta. Nowy ambasador marki ma za zadanie promować jej obiekty.

Czy rzeczywiści jest to oferta nie do przebicia? Nowy pracownik bezpłatnie skorzysta ze wszystkich atrakcji znajdujących się w hotelach, czyli z gabinetów spa, basenów, siłowni, pól golfowych czy prywatnych plaż. Będzie też uczestniczyć w bankietach czy odwiedzać najlepsze atrakcje regionu - w tym te wpisane na listę UNESCO. Oczywiście będzie też mógł kosztować wybornego jedzenia przygotowywanego przez najlepszych meksykańskich szefów kuchni.

Warto nadmienić, że osoba zatrudniona na to pożądane przez wielu stanowisko przejdzie przez szeroki program szkoleniowy, który nie tylko przygotuje ją do roli ambasadora marki, ale także zapewni umiejętności przydatne w późniejszej pracy.

Zadaniem "maskotki" firmy będzie publikowanie postów w mediach społecznościowych i zachęcanie oraz inspirowanie podróżników do skorzystania z oferty Vidanta. Oczekiwania ze strony pracodawcy? Idealny kandydat powinien m.in. mieć doświadczenie w sprzedaży lub hotelarstwie, być osobą z natury przyjazną, otwartą na nowe doświadczenia i być gotowy na co najmniej roczny pobyt w Meksyku.

Wiele osób z pewnością ciekawi, na jakie wynagrodzenie można liczyć. Wyniesie ono rocznie 120 tys. dol., czyli ok. 450 tys. zł. Oczywiście firma pokryje koszty podróży nowego członka "rodziny" do Meksyku.

Aby aplikować na to stanowisko, należy do 21 października wysłać swoje CV poprzez formularz internetowy oraz 60-sekundowe wideo, w którym odpowiesz na pytanie, dlaczego to właśnie ty jesteś idealnym kandydatem. Wyniki zostaną ogłoszone 1 listopada.