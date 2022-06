Najlepsze kąpieliska w Europie. Zaskakujące pierwsze miejsce

Europejskie kąpieliska mają świetną jakość wody

- Sprawozdanie to przynosi dobre wiadomości dla tych, którzy rezerwują zasłużone letnie wakacje w pięknych europejskich kąpieliskach - powiedział Virginijus Sinkevičius, europejski komisarz ds. środowiska, oceanów i rybołówstwa. - Niezależnie od tego, czy miejscem docelowym jest grecka plaża, węgierskie jezioro czy francuska rzeka, możemy mieć pewność, że zdecydowana większość kąpielisk charakteryzuje się doskonałą jakością. Jest to korzystne dla środowiska, naszego zdrowia i europejskiego przemysłu turystycznego w czasach odbudowy po pandemii. Zobowiązujemy się do utrzymania tego poziomu oraz do dalszej poprawy na drodze do osiągnięcia naszego celu zerowego poziomu zanieczyszczeń - dodał.