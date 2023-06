Najlepsze miasto do życia w 2023 roku. To stolica niedaleko Polski

Najlepsze miasta do życia

Organizacja Economist Intelligence Unit (EIU) co roku przygotowuje zestawienie, w którym na podstawie wielu czynników przedstawia, jakie miasta są najbardziej przyjaznymi dla ich mieszkańców. Pod uwagę bierze się m. in. poziom opieki zdrowotnej, stabilność polityczną, dostęp do rozrywki i kultury a także terenów zielonych.