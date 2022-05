Najmniejsze lotnisko w Polsce się rozwija. W tym roku świetne wakacyjne trasy

Mieszkańcy Zielonej Góry i okolic mogą polecieć już z lotniska w Babimoście do tureckiej Antalyi. Są to czartery biura podróży Coral Travel, które odbywają się dwa razy w tygodniu. Ale to nie koniec wakacyjnych kierunków dostępnych w tym sezonie z tego niewielkiego portu lotniczego, położonego przy wsi Nowe Kramsko, 34 km od Zielonej Góry i niecałe 100 km od Poznania.