Jak wcześnie przyjechać na lotnisko przed wylotem?

Co ważne, na terenie dużych portów lotniczych pasażerowie są często dodatkowo przewożeni do samolotu autobusami, co skutecznie uniemożliwia wbiegnięcie na pokład w przysłowiowej ostatniej chwili. To możliwe jest tylko na filmach. Między innymi z tego powodu lepiej pojawić się na lotnisku wcześniej i spędzić dodatkowe pół godziny w tamtejszej kawiarni, niż spóźnić lub nie zostać wpuszczonym na pokład samolotu w drodze na wymarzony urlop.