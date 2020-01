Najmocniejsze paszporty 2020 r. Polska spada w rankingu "Henley Passport Index"

Firma Henley & Partners opublikowała najnowszy ranking najpotężniejszych paszportów na świecie. Polska, mimo iż wciąż na wysokiej pozycji, niestety spada w dół. W tym roku wyjedziemy bezwizowo do 176 krajów.

Ranking światowych paszportów został skonstruowany według liczby krajów, do których ich posiadacze mogą podróżować. W zestawieniu brano pod uwagę zarówno kraje bezwizowe, jak i sytuacje, w których turyści otrzymują wizę w chwili przybycia. Klasyfikacja nie uwzględnia krajów, do których o wizę należy aplikować.

Na drugim miejscu sytuuje się Singapur, z równie mocnym wynikiem (190), a na trzecim miejscu ex aequo Niemcy i Korea Południowa (189). I choć Azja dominuje na szczycie tegorocznej listy najważniejszych paszportów , to kraje europejskie osiągają bardzo dobre wyniki w pozostałej dziesiątce.

A jak w tym rankingu plasuje się Polska? W zeszłym roku mogliśmy bez aplikowania o wizy wybrać się do 174 krajów, a w 2020 r. już do 176. Mimo iż umożliwiono nam ruch bezwizowy do Stanów Zjednoczonych i niektórych miast Rosji, to z trzynastego miejsca w 2019 r. spadliśmy na miejsce czternaste. Przed nami w rankingu wciąż takie kraje jak: Chile, Malezja, Estonia, Liechtenstein, Słowacja, Łotwa, Węgry czy Słowacja.