Najniebezpieczniejsza trasa świata. Ja przeżyłam Drogę Śmierci

El Camino de la Muerte w Andach uznawana jest za najniebezpieczniejszą drogę na świecie. Nie ma tu miesiąca bez mrożącego krew w żyłach wypadku. W przepaść spadają autobusy, ciężarówki, prywatne samochody. I rowerzyści. Była, widziałam, przeżyłam.

Stromy szlak prowadzi ze stolicy Boliwii , La Paz, do Doliny Yungas na skraju Amazonii. Droga zbudowana 90 lat temu przez paragwajskich jeńców wojennych w 1995 r. została uznana za najniebezpieczniejszą drogę świata. Licząca 60 km trasa zaczyna się na przełęczy La Cumbre (4700 m n.p.m.), a kończy w otoczonym przez lasy deszczowe miasteczku Coroico (1200 m n.p.m.). Przez wiele lat nieprzyjazna Yungas Road stanowiła jedyne połączenie między La Paz a dorzeczem Amazonki, a niektóre górskie osady do dziś są skazane wyłącznie na nią.

Wystarczy jeden fałszywy ruch

Kierowca busa należącego do organizatora rajdu wysadza mnie i innych uczestników na wysokości niemal 5 000 m n.p.m., w samym środku porannych chmur. Oglądam wypożyczony rower, którego jeszcze nie wyczułam. Przewyższenie do pokonania: ponad 3 000 m. Głębokość tutejszych przepaści: pół kilometra. Widoczność: kilkadziesiąt centymetrów. Nie widzę tego, co jest w dole. Może to lepiej? Zapinam klamrę kasku, zaciskam dłonie na kierownicy i niepewnie odrywam stopy od ziemi. Mam świadomość, że wystarczy jeden fałszywy ruch.