Pojechała pociągiem z Polski w Alpy. "Wszyscy mnie pytali o jedno"

Pociąg z Warszawy do Monachium

Gdy mówiłam o nietypowym planie znajomym, wszyscy reagowali podobnie. Każdy pytał o jedno: ile taka podróż trwa? Przyzwyczajeni do czasów połączeń PKP Intercity, które poza odcinkami obsługiwanymi przez Pendolino, nie należą do najkrótszych, wyobrażali sobie, że podróż w Alpy musi trwać wieki. Tymczasem z Warszawy do Salzburga w Austrii jechaliśmy mniej więcej tyle, co standardowo z Gdańska do Zakopanego.