Najpiękniejsze klasztory w Polsce. Każdy może je odwiedzić

Opactwo jest otwarte dla turystów przez cały rok. Klasztor zwiedza się z przewodnikiem, a to, co się w nim kryje, to prawdziwa uczta dla oczu. Wystrój opactwa jest spektakularny, jak na barokowy styl przystało. Zwiedza się między innymi klasztor, refektarz klasztorny, bibliotekę, salę książęcą i refektarz letni pałacu opatów oraz kościół Najświętszej Marii Panny.