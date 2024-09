Najpiękniejsze miasta w południowej Polsce

Kraków jest bez wątpienia najważniejszym miastem Polski południowej. Historyczna stolica Polski wzbudza zachwyt swoją architekturą, Zamkiem Królewskim na Wawelu czy Starym Miastem wraz z Sukiennicami, Kościołem Mariackim i dobiegającym z jego wieży hejnałem. Kraków to także bogata historia, ciekawe legendy i podania oraz interesujące dziedzictwo kulturowe. To miasto zasługuje na to, żeby odwiedzać je tak często, jak to możliwe, a bogata baza noclegowa gwarantuje znalezienie hotelu w Krakowie na każdą kieszeń.