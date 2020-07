Najpiękniejsze polskie wsie. Miejsca, gdzie czas się zatrzymał

Pomorze należy do najchętniej odwiedzanych regionów Polski. Zwłaszcza latem. Jedną z najciekawszych atrakcji województwa jest Słowiński Park Narodowy z wędrującymi wydmami. Jeśli droga zawiedzie nas w te rejony, warto pojechać nad jezioro Łebsko do wsi Kluki. Ta dawna osada rybacka, zamieszkiwana przez około setkę mieszkańców, to miejsce, w którym czas zatrzymał się dawno temu. Jedni twierdzą, że czują się tu jak z wizytą u „Pana Tadeusza”, innym na myśl przychodzą słowa pieśni Jana Kochanowskiego: „Wsi spokojna, wsi wesoła!” W rzeczywistości Kluki to wieś słowińska, w której udało się ocalić tradycje i zwyczaje typowe dla rdzennych mieszkańców tych ziem - Słowińców zwanych też Kaszubami Nadłebskimi.