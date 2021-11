Najpiękniejsze spotkanie lądu i morza. Zatoka Kotorska po sezonie

Ok, zdecydowaliśmy się zerwać świtem i zaoszczędzić. Przy wejściu na szlak minęliśmy wprawdzie bramkę, ale wydawało mi się, że płaci się jednak na górze. Biegliśmy prawie po stromych schodach, wypluwając płuca, żeby tylko zdążyć przed tą 7.00. Na szczycie okazało się, że jedyna bramka była usytuowana na dole i Goran miał na myśli to, że pół godziny zajmie nam dojście z kwatery do niej. Gdy usłyszał, że wbiegliśmy w pół godziny do twierdzy na szczycie, osłupiał: - To w ogóle jest możliwe?