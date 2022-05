Najtańsze all inclusive na czerwiec 2022. Ten kraj zdecydowanie się wyróżnia

Czerwiec to świetny moment na urlop. W południowej Europie jest już wszędzie ciepło, ale nie upalnie. Na dodatek nie jest to jeszcze szczyt sezonu, więc turystów jest dużo mniej niż w lipcu i sierpniu. Postanowiliśmy sprawdzić, gdzie najtaniej wybierzemy się na urlop all inclusive tuż przed oficjalnymi wakacjami.