Najtańsze all inclusive na luty. Ten kraj nie ma sobie równych

- Turcja to jeden z hitów sprzedażowych sezonu letniego, ale turyści, którzy cenią spokojny wypoczynek w luksusowych warunkach i w dodatku w niższej cenie, chętnie wybierają się tu również zimą - mówi Agata Biernat z Wakacje.pl. - To, co polscy turyści cenią w tym kraju, to niewątpliwie stosunek jakości do ceny oraz szeroka oferta hoteli w formule all inclusive - dodaje.